Матч ФК «Ростов» и «Чжэцзян» завершили досрочно из-за потасовки

Матч ФК «Ростов» и «Чжэцзян» завершили досрочно из-за потасовки. Товарищеская игра с командой из Китая проходила 11 февраля.

По предварительной информации, донской футболист Тимур Сулейманов дал пас из-за которого упал игрок команды-соперника. Болельщики сообщают, что противники решили выразить свое недовольство на кулаках. Игроки «Чжэцзян» стали толкать южан, а те начали им отвечать.

Образовавшуюся «кашу» на поле удалось разнять. Однако игра была приостановлена, а затем и вовсе досрочно завершена.

Соперники уехали с места проведения матча. А «Ростов» остался на поле тренироваться.

Пока результаты игры неизвестны. На текущий момент трансляция с игры приостановлена. Из-за этого нельзя пересмотреть момент с дракой.
Фото: ФК «Ростов»
