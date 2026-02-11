Фото: ФК «Ростов»

Матч ФК «Ростов» и «Чжэцзян» завершили досрочно из-за потасовки. Товарищеская игра с командой из Китая проходила 11 февраля.По предварительной информации, донской футболист Тимур Сулейманов дал пас из-за которого упал игрок команды-соперника. Болельщики сообщают, что противники решили выразить свое недовольство на кулаках. Игроки «Чжэцзян» стали толкать южан, а те начали им отвечать.Образовавшуюся «кашу» на поле удалось разнять. Однако игра была приостановлена, а затем и вовсе досрочно завершена.Соперники уехали с места проведения матча. А «Ростов» остался на поле тренироваться.Пока результаты игры неизвестны. На текущий момент трансляция с игры приостановлена. Из-за этого нельзя пересмотреть момент с дракой.