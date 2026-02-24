Из-за дефекта теплотрассы часть Ростова осталась без тепла 24 февраля
Из-за дефекта теплотрассы часть Ростова осталась без тепла 24 февраля. Об этом сообщили министр ЖКХ по региону Антонина Пшеничная у себя в социальных сетях.
Отключения коснулись жителей Ленинского района. Тепло ушло из батарей практически 20 домов: ул. Малюгиной, 127; ул. Варфоломеева, 222а/108а; ул. Филимоновская, 78, 80; пер. Халтуринский, 130/1, 150; ул. Лермонтовская, 22, 22/5-9, 38, 61/63, 71/104; пер. Островского, 96, 97, 100, 105, 119, 119а; ул. Тельмана, 4; пр. Будённовский, 61/112.
Временные неудобства связаны с дефектом теплотрассы по пер. Халтуринскому.
Возобновить подачу коммуникации обещают в день отключения до девяти вечера.