В Ростовской-на-Дону городской Думе подвели итоги реализации программы развития ЖКХ за 2024-2025 годы

Фото: гордума Ростова-на-Дону

24 февраля состоялось 6-е заседание Ростовской-на-Дону городской Думы 8-го созыва. На нем депутаты рассмотрели 38 вопросов. Одним из которых стал вопрос о реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону», рассчитанной до 2035 года. Замглавы по вопросам ЖКХ Станислав Марченко предоставил результаты программы за 2024-2025 гг.За два года реализации общий объем финансирования программы составил более 22 млрд рублей с привлечением федерального, областного и городского бюджетов. Как отметил Станислав Марченко, исполнение программы за отчетный период составило более 19 млрд рублей с бюджетной эффективностью в 84,2%. В 2024-2025 годах работа велась по 10 подпрограммам, способствовавшим достижению целей и решению задач в сфере ЖКХ. Меры обеспечили безопасность, экологию и комфорт жителей донской столицы.В отчетном периоде проведены работы по капитальному ремонту многоквартирных домов и муниципального имущества в городе. Например, отремонтированы многоквартирные дома по адресам: улица Текучева, 127/151, улица Самаркандская, 70. Также разработана проектно-сметная документация для усиления грунтов основания фундаментов и несущих конструкций для домов по ряду адресов.- В 2024-2025 годах также выполнены работы по капитальному ремонту 125 жилых помещений, - отмечает Станислав Марченко. - Объем финансирования составил почти 1,6 млрд рублей.Одним из ключевых аспектов программы стало обновление систем наружного и городского уличного освещения. В рамках этой инициативы были проведены следующие работы: замена воздушных и кабельных линий, включая тросовые, общей протяженностью 35,4 километра; установка 1 327 новых светильников; замена 196 опор; модернизация 10 пунктов питания; удаление 17,1 тысячи объявлений с опор; покраска 7,3 тысячи квадратных метров металлических конструкций опор, кронштейнов и пунктов питания; обрезка скелетных ветвей 218 деревьев; установка 727 новых кабельных коробок.Благоустройству города уделили особое внимание. В 2024–2025 годах в бюджете были запланированы средства в размере 6,9 млрд рублей. К примеру, проведены работы по благоустройству, озеленению и поддержанию чистоты города. В рамках заключенных муниципальных контрактов выполнены работы по высадке 1,9 млн штук цветов-летников и многолетников, порядка 2 млн штук луковиц тюльпанов и 29,3 тыс. штук кустарников лиственных и хвойных пород. Выполнены работы по доукомлектации 108 детских игровых площадок.Важно отметить завершение строительства канализационного коллектора № 62. Коллектор охватывает практически половину города и позволит обеспечить отвод сточных вод из трех районов: Пролетарского, Первомайского и Кировского. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию.- Подготовлена проектно-сметная документация для объекта «Реконструкция ливневой канализации города Ростова-на-Дону». Бассейн № 1». Особое внимание уделено второму этапу, который включает работы по прокладке и модернизации сетей ливневой канализации в микрорайоне Левенцовском, а также строительство локальных очистных сооружений, - отметил замглавы администрации города по вопросам ЖКХ. - Получено положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости.Депутаты городской думы приняли решение по данному вопросу, рекомендовав продолжить реализацию муниципальной программы по развитию ЖКХ до достижения целевых показателей.