Муж Анастасии Костенко запел в костюме Жука в шоу «Маска»

Дмитрий Тарасов принял участие в музыкальном шоу «Маска». Он решил попробовать себя в роли артиста.

В этом шоу звёзды выступают в костюмах и исполняют песни с фонограммой. Жюри пытается угадать, кто скрывается за маской. В одном из выпусков шоу «Маска» Жук оказался кандидатом на вылет. Когда маска была снята, выяснилось, что под ней был экс-футболист Дмитрий Тарасов.

Дмитрий признался, что приглашение от продюсеров стало для него неожиданностью.

- Для меня как для футболиста это было совсем непривычно — поле, мячи, стадионы, а тут сцена и маска! Но я подумал: почему бы не бросить себе вызов и не попробовать что-то совершенно новое? — рассказал Дмитрий.

Он добавил, что они долго выбирали образ, который бы отражал его энергию. Репертуар подбирали с душой, а хореографию отрабатывали часами и репетировали несколько раз в неделю.

Как признался Дмитрий Тарасов, он решил стать Жуком из-за мужественных размеров костюма. Супруг ростовской модели подчеркнул, что он сумел вжиться в роль без актерского и музыкального образования.
Фото: соцсети
