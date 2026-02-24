Солнце стало похоже на «идеальный диск» впервые за пять лет из-за отсутствия пятен

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Солнце похоже на «идеальный диск» впервые за пять лет из-за отсутствия пятен. Об этом рассказали специалисты Лаборатории солнечной астрономии РАН.По последним данным, на обращенной к Земле стороне Солнца нет ни одного пятна. Светило похоже на «идеальный диск без особенностей». Событие впервые зафиксировали с 11 декабря 2021 года.Отметим, что в истории помнятся всего несколько таких случаев. Продолжительный период подобного события (десятилетие) назывался «минимум Маундера». Время периода - 1645 по 1715 годы. В те годы началась самая холодная фаза Малого ледникового периода — эпоха аномально холодных и суровых зим в Европе и Северной Америке.