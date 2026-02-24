Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Солнце стало похоже на «идеальный диск» впервые за пять лет из-за отсутствия пятен

Солнце стало похоже на «идеальный диск» впервые за пять лет из-за отсутствия пятен
Солнце похоже на «идеальный диск» впервые за пять лет из-за отсутствия пятен. Об этом рассказали специалисты Лаборатории солнечной астрономии РАН.

По последним данным, на обращенной к Земле стороне Солнца нет ни одного пятна. Светило похоже на «идеальный диск без особенностей». Событие впервые зафиксировали с 11 декабря 2021 года.

Отметим, что в истории помнятся всего несколько таких случаев. Продолжительный период подобного события (десятилетие) назывался «минимум Маундера». Время периода - 1645 по 1715 годы. В те годы началась самая холодная фаза Малого ледникового периода — эпоха аномально холодных и суровых зим в Европе и Северной Америке.
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика