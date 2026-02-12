Новости
Клуб из Китая «Чжэцзян» прокомментировал инцидент на матче с «Ростовом»
Китайский клуб «Чжэцзян» отреагировал на события, произошедшие во время товарищеского матча с «Ростовом». В пресс-службе клуба заявили, что игра в Абу-Даби обернулась настоящим «побоищем». Матч состоялся 11 февраля.

- С самого начала соперник неоднократно нарушал правила, подогревая атмосферу, и на 23-й минуте чаша терпения переполнилась — игрок «Ростова» под 99-м номером в отместку атаковал Лю Хаофаня, несколько раз пытаясь ударить его по лицу. Лю Хаофань хладнокровно оборонялся, проявив характер настоящего лидера, а соперник получил красную карточку, - добавили представители команды из Китая. 

Матч был завершён преждевременно. Команда «Чжэцзян» покинула поле. Видеозапись игры была удалена из социальных сетей «Ростова». Как рассказал наставник донской команды Михаил Осипов, давление в течение всей встречи больше всего было со стороны тренерского штаба соперников.
Фото: соцсети
