Психиатры признали вменяемым подозреваемого в жестоком убийстве экс-супруги в Ростове

Фото: DonDay.ru.

Подозреваемый в убийстве бывшей жены в Ростове признан вменяемым. Об этом сообщает Donday со ссылкой на мать погибшей Алены Редько Елены.История облетела всю Ростовскую область еще в августе 2025 года. В Аксае без вести пропала 39-летняя Алена Редько. Последним, кто видел женщину - ее бывший муж Сергей.Позже на допросе он сознался, что вез любимую в Ростов. Она заснула в машине и он воспользовался моментом. Мужчина набросился на бывшую жену и задушил ее проводом. Ее тело он оставил в лесопосадке на левом берегу Дона.Когда правда вскрылась мужчину отправили в СИЗО. Там он находится уже больше полугода. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье “Убийство».Там же было решено отправить Сергея на псих экспертизу в Краснодар.- Предварительно, психических заболеваний у Сергея нет. Думаю, что уже в апреле этого года мы выйдем на суд,- сообщила мать погибшей Алены Редько.