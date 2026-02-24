Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП в Батайске. Жуткая авария на Фрунзе/Луначарского случилась вечером 23 февраля.По предварительным данным, 34-летняя женщина за рулем «Тойоты Раум» выезжала с второстепенной дороги (по Фрунзе) и не пропустила дорогу «Фольксваген Поло» с Луначарского. «Тойота» влетела «Фольксваген» в бок, и того отбросило на встречную «Шкоду Фабию».В результате дорожной аварии восемь человек получили травмы: 21-летний водитель «Фольксвагена», водитель и пятилетний ребенок из «Тойоты», а также пять человек из салона «Шкоды». В медучреждение увезли 45-летнего водителя, 44-летнюю пассажирку и детей — девять, пять лет и три года.На текущий момент под наблюдением медработников остаются трое взрослых и четыре ребенка. Пострадавшие находятся в городской ЦГБ. Одному из пациентов понадобилась операция. У троих детей отмечается стабильное состояние. Им операционное вмешательство не требуется. А одного малыша необходимо было перевезти в Областную детскую клиническую больницу. Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.