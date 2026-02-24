В Ростовской области проверят информацию о загрязнении реки Койсуг в Батайске

Фото: Соцсети

В Ростовской области начата проверка информации о возможном загрязнении реки Койсуг в городе Батайске. Об этом сообщили в Минприроды региона.Ситуация вызвала обеспокоенность местных жителей, которые 21 февраля активно делились тревожными сведениями в социальных сетях. По словам очевидцев, в реку могли быть слиты неочищенные сточные воды. Один из очевидцев отметил, что "к реке стекал поток сточных вод". Особую тревогу вызывает тот факт, что неподалеку от предполагаемого места загрязнения расположен жилой комплекс «Донские просторы».Помимо визуальных наблюдений, жители Батайска жаловались на резкий, характерный для канализационных стоков запах, исходящий от реки. Эти свидетельства усиливают опасения относительно возможного серьезного нарушения экологического состояния водоема.Учитывая, что река Койсуг находится под федеральным экологическим контролем, вся полученная информация была незамедлительно передана в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора. Специалисты ведомства уже приступили к проведению необходимых проверок. Целью этих мероприятий является установление точных причин произошедшего, а также оценка масштабов возможного ущерба, нанесенного окружающей среде.