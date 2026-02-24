Новости
Из-за дефекта на теплотрассе еще 16 домов Ротова остались без теплоснабжения

Из-за дефекта на теплотрассе еще 16 домов Ротова остались без теплоснабжения. Об этом проинформировала министр ЖКХ по региону Антонина Пшеничная 24 февраля.

Теплоснабжение приостановили в домах жителей Пролетарского района. Под отключения попали дома на проспекте 40 лет Победы, 3; 7; 13/2; 13/3; 13/4; 13/5; 27а; 27б; 37г; 37д; 37/1; 37/2; 37/3; 37/4; 37/5; 37/9.

Меры связаны с дефектом на теплотрассе у дома №104 по улице Вересаева. Завершить работы по его устранению обещают до конца дня 24 февраля. 
Фото: Дондей
