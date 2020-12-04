ФК «Ростов» уступил «Уфе»

Донские футболисты проиграли в родных стенах – 0:1.«Ростов» был «железным» фаворитом предстоящей игры – борющийся за еврокубки клуб обязан был побеждать команду из «подвала» таблицы. Однако проблемы ростовчан никуда не делись – слишком много новых игроков, которым нужно много времени на адаптацию. «Уфа» прибыла в донскую столицу с крайне оборонительной тактикой.В первой части игры «жёлто-синие» много времени провели в атаке, но не ладилось с последним пасом. Действительно опасных моментов было крайне мало. Гости и вовсе не думали о нападении. За 45 минут игры они сумели соорудить лишь пару атак, а ударов в сторону «Ростова» не было вообще – 0:0 после первого тайма.После перерыва «Уфа» стала играть активнее. Точнее, стала играть. Уфимцы теперь угрожали воротам «Ростова», а не только отсиживались в обороне. Далее череда неудачных эпизодов поставила крест на самых оптимистичных планах ростовчан. Сначала травму плеча получил Хорен Байрамян, лучший игрок ноября в РПЛ, – хавбека пришлось заменить. На 70-й минуте «Уфа» забила. Серб Комнен Андрич воспользовался ошибкой игроков обороны «Ростова» – 0:1. Почти сразу после этого возник ещё один опасный момент. Егор Бабурин ошибся на выходе, и Дмитрий Сысуев едва не вышел к пустым воротам, но был остановлен вратарём «жёлто-синих». «Ростову» явно повезло, арбитр не стал удалять голкипера хозяев. После просмотра видеоповтора рефери счёл, что фола в эпизоде не было. В концовке игры команда Валерия Карпина так и не смогла уйти от поражения. Итог – обидный проигрыш, 0:1.В остальных матчах игрового дня РПЛ «Динамо» (Москва) на своём поле обыграло «Арсенал» (Тула) - 1:0, а ЦСКА (Москва) не сумел одолеть ФК «Химки» - 2:2.В турнирной таблице РПЛ «Ростов» теперь на пятом месте. 13 декабря дончане сразятся с «Ахматом» в Грозном.