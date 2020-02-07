ФК «Ростов» уступил по пенальти «Локомотиву»



Донские футболисты проиграли московскому «Локомотиву» в серии пенальти.



Последний матч турнира в Дохе получился крайне насыщенным. В основное время коллективы забили по три мяча, а в послематчевой серии 11-метровых ударов лучшими стали «железнодорожники».



Счёт в середине первой части игры открыли «красно-зелёные». Мурило Серкейра выиграл борьбу на «втором этаже» после навеса с углового и отправил мяч в ворота Максима Рудакова – 0:1. Во второй части первого тайма «жёлто-синие» играли значительно лучше, и это вылилось в целый ряд голевых моментов. Наконец дончане счёт сравняли. Сначала Хорен Байрамян попал в штангу, а на подборе самым успешным был Максим Осипенко, который и забил лёгкий мяч – 1:1.



В начале второго тайма Эльдор Шомуродов получился пас из глубины, продвинулся к штрафной соперника и одной передачей отсёк всю оборону «Локомотива», после чего Павлу Мамаеву нужно было лишь успеть к мячу – 2:1. Через пару минут «железнодорожники» сравняли счёт. После прессинга и потери на своей половине поля мяч в несколько пасов был доставлен на ударную позицию, откуда Гжегож Крыховяк и послал его точно под перекладину - 2:2, очередной гол забивного поляка. На 71-й минуте «Ростов» вновь повёл в счёте. После навеса с фланга вратарь «Локомотива» Никита Медведев допустил ошибку на выходе, а Роман Ерёменко тут же ею воспользовался – 3:2. Москвичи вновь быстро восстановили равенство. Дмитрий Рыбчинский вошёл в штрафную «Ростова» и из-под двух защитников с острого угла выполнил с виду простой удар, который достиг цели, – 3:3. В серии послематчевых пенальти везение было на стороне «Локомотива».



Очередные товарищеские игры перед второй частью чемпионата России «Ростов» проведёт 15 и 20 февраля со шведским «АИКом» и норвежским «Мольде».