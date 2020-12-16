ФК «Ростов» уступил ЦСКА в последнем матче года

Последняя игра 2020 года была очень важна с турнирной точки зрения – в случае выигрыша «Ростов» уходил бы на перерыв на втором месте в таблице РПЛ. ЦСКА подошёл к отчётной игре на длинной серии без побед, а наставника команды, вероятно, вот-вот отправят в отставку.ЦСКА быстро открыл счёт благодаря мячу Фёдора Чалова в дебюте игры. Защитники «жёлто-синих» вовремя не накрыли удар нападающего – 0:1, Сергей Песьяков не сумел выручить. Неприятности «Ростова» вскоре продолжились, когда из-за травмы из игры выбыл Матиас Норманн. Первый острый моменты у ворот Игоря Акинфеева возник только на 24-й минуте - Дмитрий Полоз почти вывел один на один Хорена Байрамяна, но мяч покатился чуть сильнее, чем было нужно. Далее опасный эпизод создал Данила Сухомлинов – полузащитник на замахе убрал нескольких игроков соперника и «выстрелил» с линии штрафной – на месте вратарь ЦСКА.Во втором тайме «армейцы» доминировали. На 57-й минуте Фёдор Чалов оформил дубль – после комбинации ЦСКА форвард остался в одиночестве на линии вратарской, откуда промахнуться уже невозможно, 0:2. У «Ростова» совершенно не ладилась игра. Времени было ещё много, но опасности на половине поля «армейцев» почти не было. Всё окончательно прояснилось на 82-й минуте - никем не прикрытый Чалов забил ещё один мяч, головой на сей раз, 0:3. Уже в добавленное время «Ростов» один гол отыграл, но это не повлияло на результат – Алексей Козлов, 1:3. В итоге ростовчане терпят поражение.Чемпионат России среди команд Премьер-Лиги прерывается до конца февраля. Ближайший матч РПЛ для «Ростова» должен состояться 28 февраля, когда подшефные Валерия Карпина сразятся в Санкт-Петербурге с «Зенитом». До этого ещё будет матч Кубка России – дома с «Ахматом». А пока в турнирной таблице РПЛ «жёлто-синие» опускаются на 5-е место из 16.