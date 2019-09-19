ФК «Ростов» сенсационно проиграл аутсайдеру



ФК «Тамбов» является дебютантом РПЛ и на момент матча шёл на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России. Если ещё учитывать, что домашние матчи он проводит в Саранске (т. е. фактически на нейтральном поле), то «Ростов» как лидер всей лиги был безоговорочным фаворитом игры. Но «жёлто-синие» проиграли.



«Тамбов» играл от обороны, почти сразу же отдав инициативу в руки подопечных Валерия Карпина. На 15-й минуте тамбовчане заработали пенальти. Владимир Обухов ловко подставился под Ивелина Попова, и арбитр указал на точку. Михаил Костюков, к счастью для ростовских болельщиков, промахнулся, не попав в створ ворот. Чуть позже Эльдор Шомуродов забил свой восьмой гол в чемпионате и вывел ростовчан вперёд. Голевая передача у Алексея Ионова. Казалось, что «Ростов» забьёт ещё парочку и спокойно доведёт матч до победы. Но случилось неожиданное. Сначала ошибся Дмитрий Чистяков, и Георгий Мелкадзе, протащив мяч ближе к штрафной, неотразимо для Бабурина пробил – 1:1.



Во втором тайме Мелкадзе оформил дубль, вновь воспользовавшись ошибкой игрока «Ростова» - удар в нижний угол, 2:1. В распоряжении дончан было ещё около получаса, однако «волки» отстояли победный счёт и сотворили сенсацию.



«Ростов» следующий матч проведёт там же, в Саранске. На сей раз в рамках Кубка России «жёлто-синие» сыграют с командой ФНЛ «Мордовия».