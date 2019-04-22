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ФК «Ростов» проиграл на своем поле «Локомотиву»

ФК «Ростов» проиграл на своем поле «Локомотиву»
Ростовчане в матче Российской Премьер-лиги уступили столичному «Локомотиву» - 1:2.

ФК «Ростов» все еще может попасть в зону еврокубков. Перед игрой до пятого места было четыре очка. «Локомотив» же является действующим чемпионом страны и решает более серьезные задачи – на данный момент подопечные Юрия Семина продолжают погоню за «Зенитом» (Санкт-Петербург), занимая вторую строчку турнирной таблицы. В начале апреля «Ростов» и «Локомотив» уже встречались в первом матче полуфинала Кубка России. Тогда в Москве соперники разошлись миром - 2:2. А в первом круге чемпионата были сильнее «железнодорожники» – 2:1.

Стартовый отрезок лучше провели гости. На пятой минуте игры перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарсан забил низом после передачи Алексея Миранчука – 0:1. Далее «желто-синие» смогли на какое-то время инициативу перехватить. Бактиер Зайнутдинов на 37-й минуте выполнил отличный дальний удар, голкипер «красно-зеленых» Маринато Гилерме с трудом парирует «выстрел» и переводит мяч на угловой. Вскоре Александр Зуев ловко подставился в штрафной соперника, и за фол Дмитрия Тарасова арбитр дает хозяевам пенальти. Алексей Ионов точен – 1:1.

Во второй части игры команды играли не слишком быстро, осторожничали и выжидали ошибок соперника. Постепенно стало понятно, что «Локомотив» получше. На 77-й минуте Алексей Миранчук мог к голевой передаче добавлять и гол – штанга спасает «Ростов». Но на 83-й минуте гости все же забили гол, который, к сожалению, можно назвать логичным. Мацей Рыбус хорошо подал, а невысокий Джефферсон Фарфан выиграл верховую борьбу и забил головой, Сергей Песьяков бессилен, 1:2. Последние минуты подопечные Валерия Карпина провели в атаке, но спасти игру не удалось – второй подряд проигрыш.

У «Ростова» остается 35 баллов, которые пока позволяют занимать седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата России среди клубов Премьер-лиги. 27 апреля «желто-синие» сыграют в Махачкале против местного «Анжи».

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