ФК «Ростов» проиграл дома «Тамбову»





В первом круге тамбовчане неожиданно обыграли «жёлто-синих», одного из лидеров чемпионата. И вот теперь история повторилась. Вновь «Ростов» проигрывает дебютанту высшего дивизиона российского футбола.



В игре не могли принять участие сразу несколько игроков основного состава – Ивелин Попов, Роман Ерёменко, Матиас Норманн. Возможно, это и повлияло на исход встречи. Однако «Ростов» начал очень хорошо – команда хозяев сразу завладела инициативой, а «Тамбов» был вынужден играть вторым номером. Уже на 9-й минуте это вылилось в гол Бьорна Сигурдарсона после навеса Хорена Байрамяна. Исландец выиграл верховую борьбу и открыл счёт – 1:0. Далее игра немного успокоилась. Но ещё до перерыва у «Ростова» был как минимум один момент. Всё тот же Сигурдарсон опасно бил из пределов штрафной площади – могучий «выстрел» выше ворот.



Во втором тайме «Тамбов» для начала неожиданно счёт сравнял. Георгий Мелкадзе вынудил защитников «Ростова» ошибиться, завладел мячом и пробил мимо Егора Бабурина – 1:1. «Жёлто-синие» всё также вроде бы владели инициативой и мячом. Но в атаке дела не клеились. А в середине тайма всё стало совсем плохо – гости забили второй гол. Провал в центре обороны привёл к тому, что Владимир Обухов забивал уже в пустые ворота – 1:2. Разумеется, ростовчане бросились отыгрываться. Ещё один момент не использовал Сигурдарсон. В конце матча мяч даже побывал в воротах гостей, но гол не был засчитан из-за офсайда. В итоге подопечные Валерия Карпина проигрывают аутсайдеру и дебютанту второй раз в сезоне. Похоже, «Тамбов» теперь неудобный соперник для дончан.



В следующем туре «Ростов» 23 ноября сыграет с московским «Динамо» на выезде.