ФК «Ростов» с «Ахматом» сыграл вничью



Соперником в первом после перерыва матче чемпионата России была команда из нижней части турнирной таблицы – «Ахмат» балансирует на грани зоны вылета и рискует вообще покинуть элиту российского футбола. «Ростов» же ведёт борьбу за медали РПЛ, а потому именно он считался фаворитом предстоящего противостояния. Даже несмотря на то, что из-за травм не могли сыграть Егор Бабурин, Алексей Ионов и Павел Мамаев.



В первом тайме игра была откровенно скучной – минимальное количество голевых моментов и низкие скорости. Ни те, ни другие не хотели рисковать и атаковать большими силами. Ближе к концу первого тайма жёлто-синие всё же завладели игровым преимуществом и начали всё ближе подбираться к воротам «Ахмата». Наконец, прямо перед перерывом Ивелин Попов выполнил хороший прострел, на который откликнулся Элдор Шомуродов – 0:1, лучший бомбардир «Ростов» прервал свою безголевую серию.



Сразу после перерыва команда хозяев поля рванула в атаку и почти сразу же заработала пенальти. Деннис Хаджикадунич, как посчитал судья, сфолил в своей штрафной – пенальти. К точке подошёл албанский легионер грозненцев Одисе Роши и сравнял счёт. Сергей Песьяков дотянулся до мяча, но удар был слишком сильным – 1:1. Подопечные Валерия Карпина много атаковали и создавали моменты. «Ахмат» же изо всех сил стремился сохранить ничейный результат. И смог добиться своего – боевая ничья 1:1.



В других матча тура «Спартак» (Москва» обыграл 2:0 «Динамо» (Москва), ЦСКА на своём поле сыграл вничью с «Уралом» (Екатеринбург) 1:1, а «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Локомотив» (Москва) голов не забили – 0:0.



«Ростов» пока перемещается на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России среди клубов Премьер-Лиги, опережая по дополнительным показателям «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар». У «быков», однако, одна игра в запасе.



Следующий матч для ростовчан пройдёт 9 марта, когда жёлто-синие будут принимать ЦСКА.