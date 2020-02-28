Гол игрока «Ростова» Шомуродова стал лучшим в 20-м туре РПЛ



Футбольные фанаты определили лучший гол 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Большинство голосов болельщики отдали игроку «Ростова» Эльдору Шомуродову. Свой мяч он забил в ворота «Ахмата».



Спортсмен «распечатал» ворота соперника под занавес первого тайма. Шомуродов откликнулся на «прострел» Ивелина Попова и открыл счёт в матче. Игра закончилась ничьей — 1:1.



В других матчах 20-го тура «Спартак» (Москва) одолел «Динамо» (Москва) со счётом 2:0, ЦСКА сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» - 1:1, московский «Локомотив» и питерский «Зенит» закончили матч со счётом 0:0.



По традиции среди фанатов прошло голосование за лучший гол тура. Победа досталась удару Шомуродова, который в матче в Грозном, наконец, прервал свою безголевую серию. ФК «Ростов» поднялся на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России среди клубов Премьер-Лиги.



Следующий матч «жёлто-синие» проведут 9 марта. Дома команда сыграет с ЦСКА.