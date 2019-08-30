В зрелищном матче «Ростов» обыграл «Локомотив»



«Ростов» обыграл «Локомотив» на встрече в Москве. Перед матчем оба клуба были в группе лидеров в турнирной таблице и имели по 14 очков. Игра в рамках восьмого тура РПЛ состоялась на стадионе «РЖД Арена» 31 августа.



После травм в состав донской команды вернулись Ивелин Попов и Хорен Байрамян, который попал в основу. Вместе с московским клубом на поле вышел новичок из Португалии Жоау Марио.



В первом тайме было несколько опасных моментов, но голкиперы отлично работали, и счёт был открыт только на 41-й минуте. Форвард Элдор Шомуродов принял передачу Романа Ерёменко и головой отправил мяч в ворота «Локомотива». На перерыв футболисты ушли со счётом 1:0 в пользу «жёлто-синих».



После перерыва «Локо» постарался мобилизировать силы, но контратаки «Ростова» не давали сравнять счёт. На 58-й минуте Шомуродов снова показал себя и забил второй гол за игру. Ближе к концу матча, на 81-й минуте, московские игроки всё-таки смогли забить ответный мяч.



На добавочном времени «Локомотив» едва не сравнял счет, ударив по пустым воротам дончан. Евгений Чернов с разницей в несколько секунд два раза спас команду. Видео этого невероятного момента уже разлетелось по всей Сети. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Ростова».

