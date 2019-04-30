ФК «Ростов» с «Краснодаром» сыграл вничью



ФК «Краснодар» является очень неудобным соперником для «желто-синих». Но в этом сезоне они играют относительно успешно: ничья, 2:2, на выезде в первом круге чемпионата и ничья, 2:2, плюс победа, 1:0, в Кубке России. Ситуация в турнирной таблице такова, что «Ростов» все дальше от зоны еврокубков, а «Краснодар» имеет реальные шансы попасть в Лигу чемпионов и завоевать медали Премьер-лиги. Очки были нужны и тем, и другим.



В первой части игры предпочтительнее выглядели гости. «Краснодар» создавал ощутимое давление на ворота Сергея Песьякова. Моменты возникали один за другим. Когда казалось, что ростовчане выдержали стартовый натиск, пенальти заработал Иван Новосельцев. К одиннадцатиметровой отметке подошел Виктор Классон и не промахнулся – 0:1, Песьяков не дотянулся. Через пару минут гости могли забивать еще. Юрий Газинский бил наверняка, но защитники заблокировали удар – мяч после рикошета прошел рядом со штангой, везет «Ростову». На исходе первого тайма Вандерсон из убойной позиции нанес не слишком сильный удар – легкая добыча для Песьякова.



Половину второго тайма также доминировали краснодарцы. «Быки» не использовали несколько моментов, за что и поплатились в концовке. «Ростов» последнюю четверть игры провел ударно – наконец-то завладел инициативой и принялся штурмовать ворота гостей. На 89-й минуте Роман Еременко выполнил ставшую уже фирменной подачу, где Эльдор Шомуродов (кстати, вышедший на замену) выиграл верховую борьбу и сравнял счет – 1:1. Почти сразу узбекский форвард мог забивать еще, но на этот раз Матвей Сафонов свою команду спас. В итоге - ничья, 1:1, которой не могут быть довольны ни те, ни другие.



«Ростов» поднимается на седьмую строчку турнирной таблицы, а «Краснодар» остается на третьей. 10 мая подопечные Валерия Карпина сыграют с «Динамо» в Москве. Ближайший домашний матч намечен на 15 мая – в ответной игре полуфинала Кубка России «желто-синие» будут принимать столичный «Локомотив».