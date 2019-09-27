ФК «Ростов» крупно обыграл «Динамо»



После неожиданного проигрыша «Тамбову» в прошлом туре ростовчанам нужно было побеждать, чтобы и дальше идти в группе лидеров лиги. «Динамо» хорошо подходило для того, чтобы ощутить вкус победы – пока «бело-голубых» лихорадит, и идут они в нижней части турнирной таблицы.



Подшефные Валерия Карпина владели игровым преимуществом с самого начала встречи. На 10-й минуте норвежец Матиас Норманн хорошо пробил издали, но немного не попал. Гости отвечали эпизодически дальними «выстрелами», некоторые из них были относительно опасными. Кирилл Панченко вполне мог открыть счёт. «Ростов» не смог забить быстрый гол, но открыл-таки счёт. На 25-й минуте Евгений Чернов преодолел половину поля и выполнил классную передачу в штрафную площадь соперника, где набегал вторым темпом Ивелин Попов – 1:0, очень смачно. На 37-й минуте дончане развили успех. Гол получился немного курьёзным. Эльдор Шомуродов получил мяч на грани оффсайда, защитники «Динамо» бросили играть, не дождавшись сигнала арбитра, а узбекский форвард «Ростова» спокойно отправил мяч в ворота – 2:0, нет оффсайда.



Во втором тайме, на 66-й минуте, гости и вовсе остались в меньшинстве. Зарубек Плиев неаккуратно сыграл против Хорена Байрамяна и получил вторую жёлтую. Пожалуй, после этого всё было уже ясно. В концовке у «Ростова» забил только что вышедший на замену Бактийор Зайнутдинов – первый матч в сезоне и сразу первый гол. Итог – «Ростов» громит «Динамо».



В турнирной таблице РПЛ ростовчане вместе с «Зенитом» и «Локомотивом» делят в данный момент первое место. ЦСКА отстаёт на одно очко, но имеет одну игру в запасе.



6 октября «Ростов» как раз сыграет в гостях со столичными армейцами.