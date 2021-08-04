ФК «Ростов» представил нового тренера по физической подготовке. Должность занял 33-летний испанец Альваро Сайабера. Об этом сообщили в пресс-службе донского клуба 5 августа.Специалист присоединился к ростовчанам в 2018 году, после ухода из испанского клуба «Атлетика Мадрид». Изначально он занимал пост тренера-реабилитолога. Занимался разработкой программ тренировок для травмированных футболистов. Также он часто помогает игрокам с диетами, так как диетолога у клуба нет, а Сайабера имеет диплом по специальности "Спортивное питание".В сезоне 2020/2021 специалист также работал с молодежной командой Ростова.