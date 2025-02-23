ФК «Ростов» потратил на перелет игроков из ОАЭ почти 10 млн рублей

Фото: ФК Ростов

ФК «Ростов» потратил на перелет команды из Объединенных Арабских Эмиратов 9,7 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте тендеров, аукционов и закупок.«Желто-синие» арендовали самолет в Абу-Даби, на котором 22 февраля отправились в Минеральные Воды Ставропольского края. В ОАЭ команда готовилась к весенней части российского чемпионата.Первый матч после зимней паузы «Ростов» проведет против «Динамо» на домашнем стадионе. Команды встретятся 2 марта в рамках 19-го тура РПЛ.