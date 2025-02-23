ФК «Ростов» потратил на перелет игроков из ОАЭ почти 10 млн рублей
ФК «Ростов» потратил на перелет команды из Объединенных Арабских Эмиратов 9,7 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте тендеров, аукционов и закупок.
«Желто-синие» арендовали самолет в Абу-Даби, на котором 22 февраля отправились в Минеральные Воды Ставропольского края. В ОАЭ команда готовилась к весенней части российского чемпионата.
Первый матч после зимней паузы «Ростов» проведет против «Динамо» на домашнем стадионе. Команды встретятся 2 марта в рамках 19-го тура РПЛ.