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ФК «Ростов» потратил 2,5 млн рублей на перелет команды в Санкт-Петербург

ФК «Ростов» потратил 2,5 млн рублей на перелет команды в Санкт-Петербург
Футбольный клуб «Ростов» потратил 2,5 миллиона рублей на перелет в Санкт-Петербург для игры с «Зенитом». Информация об этом размещена на сайте тендеров, аукционов и закупок.

«Желто-синие» 2 августа арендовали в Москве самолет, на котором отправились в культурную столицу. Примерно спустя час воздушное судно с командой добралось до места назначения.

Комфортный перелет не помог ростовчанам набрать очки в третьем туре Российской Премьер-Лиги. «Желто-синие» уступили сопернику с разгромным счетом – 5:0.
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