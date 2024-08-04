ФК «Ростов» потратил 2,5 млн рублей на перелет команды в Санкт-Петербург

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Футбольный клуб «Ростов» потратил 2,5 миллиона рублей на перелет в Санкт-Петербург для игры с «Зенитом». Информация об этом размещена на сайте тендеров, аукционов и закупок.«Желто-синие» 2 августа арендовали в Москве самолет, на котором отправились в культурную столицу. Примерно спустя час воздушное судно с командой добралось до места назначения.Комфортный перелет не помог ростовчанам набрать очки в третьем туре Российской Премьер-Лиги. «Желто-синие» уступили сопернику с разгромным счетом – 5:0.