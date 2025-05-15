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ФК «Ростов» одержал победу над «Спартаком» и вышел в суперфинал Кубка России

ФК «Ростов» одержал победу над «Спартаком» и вышел в суперфинал Кубка России
ФК «Ростов» одержал победу над «Спартаком» и вышел в суперфинал Кубка России. Встреча прошла 15 мая на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Первый гол забил Кирилл Щетинин на 31-й минуте. Его удар попал в штангу, затем отлетел в ногу вратарю «Спартака» и, отскочив от него, оказался в воротах.

Во втором тайме на 76-й минуте Ливай Гарсия сократил разрыв, забив гол и сравняв счёт. Однако уже через две минуты Николай Комличенко восстановил преимущество своей команды, забив второй мяч в ворота соперника.

По итогам матча «Ростов» выиграл со счётом 2:1. 1 июня «Ростов» сыграет в суперфинале Кубка России против московского ЦСКА.
Фото: ФК «Ростов»
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