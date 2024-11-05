ФК «Ростов» обыграл московского «Спартака»
Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка России. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «желто-синих». Матч состоялся 5 ноября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.
На 43-й минуте матча в ворота «Ростова» был назначен пенальти. Полузащитник «желто-синих» Виктор Мелехин нарушил правила, схватив за футболку нападающего «Спартака» Шамара Николсона. Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов отбил мяч.
На 72-й минуте матча пенальти уже был назначен в ворота «Спартака». Полузащитник донского клуба Мохаммад Мохеби уверенно реализовал его.
Ответный матч состоится 27 ноября на «Ростов Арене».