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ФК «Ростов» обыграл московского «Спартака»

ФК «Ростов» обыграл московского «Спартака»
Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка России. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «желто-синих». Матч состоялся 5 ноября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

На 43-й минуте матча в ворота «Ростова» был назначен пенальти. Полузащитник «желто-синих» Виктор Мелехин нарушил правила, схватив за футболку нападающего «Спартака» Шамара Николсона. Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов отбил мяч.

На 72-й минуте матча пенальти уже был назначен в ворота «Спартака». Полузащитник донского клуба Мохаммад Мохеби уверенно реализовал его.

Ответный матч состоится 27 ноября на «Ростов Арене».
Фото: ФК «Ростов»
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