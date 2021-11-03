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ФК «Ростов» крупно обыграл «Рубин»

ФК «Ростов» крупно обыграл «Рубин»
Положение «Ростова» в таблице улучшается. На сей раз команда Заура Тедеева одержала уверенную победу над «Рубином».
В первой половине встречи игра была медленной. Только ближе к перерыву коллективы заиграли быстрее и интереснее. На 35-й минуте игры гости вышли вперёд после гола Солтмурада Бакаева. «Ростов» ещё до перерыва ответил точным ударом Хорена Байрамяна – 1:1 после первого тайма.

Во второй части вечера «Рубин» просто развалился. Сначала защитник и вратарь не смогли нормально разыграть удар от ворот – потеря, Дмитрий Полоз, 2:1. Далее жёлто-синие проводят контратаку, в результате которой Понтус Альмквист удваивает преимущество ростовчан. Напор хозяев не ослабевает, и вот казанцы ещё раз ошибаются в защите – свой гол забивает Али Соу, 4:1. Победную точку поставил Данил Глебов. Итог – крупная победа «Ростова» 5:1.

Очередная игра ростовчан намечена на 21 ноября, когда жёлто-синие сразятся с «Уфой». В таблице РПЛ «Ростова» перемещается на 11 место (из 16).
Фото: ФК Ростов.
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