ФК «Ростов» проиграл «Рубину»

«Жёлто-синие» в последнее время никак не могут найти свою игру, всё ниже и ниже опускаясь в турнирной таблице. О еврокубках, скорее всего, стоит забыть. На этот раз блёклая игра вновь не принесла очков. Набравший ход «Рубин» активно борется за пьедестал, а в данной игре взял победу на классе.В первом тайме игра была медленной. Ни те, ни другие никуда не спешили. Однако моменты у ворот Сергея Песьякова стали появляться с пугающей частотой. На 6-й минуте вратарю хозяев пришлось выручать после очень опасного удара Дениса Макарова, а через пару секунд «выстрел» Леона Мусаева едва не достиг цели после рикошета от защитника. В дальнейшем игра была относительно равной. На исходе первого тайма после контратаки на ударную позицию вырвался Понтус Альмквист, но мяч после его удара разминулся с дальним углом ворот «Рубина» - 0:0 после первого тайма.Во второй части игры команды вновь демонстрировали низкие скорости. На 56-й минуте Кенто Хашимото опасно бил головой – вратарь казанцев Дюпин в последний момент перевёл мяч на угловой. А на 73-й минуте «Рубин» вышел вперёд. Дарко Йевтич после отбора в атаке точно пробил издали. В оставшееся время «Ростов» много атаковал, но так и не придумал ничего опасного. Итог – поражение подопечных Валерия Карпина с минимальным счётом.В других матчах игрового дня в РПЛ «Уфа» обыграла грозненский «Ахмат» - 3:0, а «Химки» одолели на своём поле «Тамбов» - 1:0.17 апреля ростовчане сыграют в Москве против «Локомотива». Пока «Ростов» занимает 9-е место из 16 в турнирной таблице чемпионата России среди клубов Премьер-Лиги.