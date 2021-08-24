Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

ЖФК «Ростов» переиграл «Рубин»

ЖФК «Ростов» переиграл «Рубин»
«Жёлто-синие» в родных стенах экзаменовали клуб, занимающий последнее место в турнирной таблице. «Ростов» был безоговорочным фаворитом. На деле же игра получилась очень непростой, хотя «жёлто-синие» и взяли свои три очка.

В первой половине игры коллективы играли осторожно – никто не хотел рисковать. Временами футбол был совсем медленным и неопасным. Игра стала заметно активнее только во втором тайме. На 62-й минуте «Ростов» вышел вперёд благодаря голу Лианы Юхаевой (результативная передача у Марины Качмазовой) – 1:0. «Рубин» пошёл в атаку большими силами и был очень близок к тому, чтобы сравнять счёт. Но футболистки из столицы Татарстана не использовали много голевых моментов, а на 80-й минуте Лиана Котельникова не забила пенальти. Вратарь «Ростова» Кристина Фёдорова сыграла просто отлично, вырвав для «жёлто-синих» трудную победу с минимальным счётом.

В следующих четырёх турах подопечные Натальи Карасёвой проведут подряд четыре выездных поединка: 4 сентября - с московским «Чертаново», 26 сентября - с московским «Локомотивом», 1 октября - с казанским «Рубином» и 9 октября - с красноярским «Енисеем».

В таблице чемпионата российской Суперлиги ЖФК «Ростов» занимает 6-ю строчку из 10.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.