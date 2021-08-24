ЖФК «Ростов» переиграл «Рубин»

«Жёлто-синие» в родных стенах экзаменовали клуб, занимающий последнее место в турнирной таблице. «Ростов» был безоговорочным фаворитом. На деле же игра получилась очень непростой, хотя «жёлто-синие» и взяли свои три очка.В первой половине игры коллективы играли осторожно – никто не хотел рисковать. Временами футбол был совсем медленным и неопасным. Игра стала заметно активнее только во втором тайме. На 62-й минуте «Ростов» вышел вперёд благодаря голу Лианы Юхаевой (результативная передача у Марины Качмазовой) – 1:0. «Рубин» пошёл в атаку большими силами и был очень близок к тому, чтобы сравнять счёт. Но футболистки из столицы Татарстана не использовали много голевых моментов, а на 80-й минуте Лиана Котельникова не забила пенальти. Вратарь «Ростова» Кристина Фёдорова сыграла просто отлично, вырвав для «жёлто-синих» трудную победу с минимальным счётом.В следующих четырёх турах подопечные Натальи Карасёвой проведут подряд четыре выездных поединка: 4 сентября - с московским «Чертаново», 26 сентября - с московским «Локомотивом», 1 октября - с казанским «Рубином» и 9 октября - с красноярским «Енисеем».В таблице чемпионата российской Суперлиги ЖФК «Ростов» занимает 6-ю строчку из 10.