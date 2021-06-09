ФК «Ростов» арендовал нападающего сборной России

Нападающий сборной России присоединился к футбольному клубу «Ростов». ФК арендовал 25-летнего Николая Комличенко с правом выкупа, сообщили «желто-синие».Спортсмен с детства занимается футболом. Восхищаясь примером отца, который выступал за майкопскую «Дружбу» и краснодарскую «Кубань», Николай вошел в состав ЦПР «Краснодар». В 18 лет дебютировал в «молодежке», а через год - в Премьер-Лиге.В сборную России футболист входит с 2014 года. Однако только в 2019-м он впервые вышел на поле с лучшими игроками страны. За национальную команду Николай провел три матча и забил один мяч.Несколько лет назад игрок вошел в состав чешского ФК, в котором отличился результативной игрой. За 74 игры он забил 46 мячей и сделал 14 голевых передач.До перехода в «Ростов» Комличенко выступал за московский «Динамо». За последний сезон он забил восемь голов в 38 матчах.