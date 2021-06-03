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Воспитанник академии ФК «Ростов» вошел в состав юношеской сборной

Воспитанник академии ФК «Ростов» вошел в состав юношеской сборной
В юношеской сборной ФК «Ростов» пополнение. Воспитанник донской футбольной академии Илья Зубенко подписал первый профессиональный контракт. Об этом стало известно 3 июня.

Юноша с раннего детства занимался футболом. 15-летний полузащитник регулярно участвовал в региональных матчах. Кроме того, в 2020 году он вошел в состав юношеской сборной России. В 2021 году Илья выходил на поле в матчах против команд Албании, Литвы, Хорватии и Боснии и Герцеговины. 21 февраля ростовчанин дебютировал в одном из двух товарищеских игр с Северной Македонией.

Теги: ФК Ростов

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