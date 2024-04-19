Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

ФК «Факел» оштрафовали по итогам матча с «Ростовом»

ФК «Факел» оштрафовали по итогам матча с «Ростовом»
Футбольный клуб «Факел» получил два штрафа по итогам матча с «Ростовом». Об этом сообщили в Контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза (КДК РФС).

Игра проходила 14 апреля в рамках 23-го тура РПЛ в Воронеже. Во время спорного эпизода главный тренер «Факела» Сергей Ташуев вышел за пределы технической зоны, чем нарушил правила.

Второй штраф клуб получил из-за своих болельщиков, которые кричали оскорбления в адрес футболистов «Ростова».

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу донской команды. Единственный гол в игре забил нападающий Роналду.
Фото: ФК Ростов/ Сергей Селин
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.