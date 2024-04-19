ФК «Факел» оштрафовали по итогам матча с «Ростовом»

Фото: ФК Ростов/ Сергей Селин

Футбольный клуб «Факел» получил два штрафа по итогам матча с «Ростовом». Об этом сообщили в Контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза (КДК РФС).Игра проходила 14 апреля в рамках 23-го тура РПЛ в Воронеже. Во время спорного эпизода главный тренер «Факела» Сергей Ташуев вышел за пределы технической зоны, чем нарушил правила.Второй штраф клуб получил из-за своих болельщиков, которые кричали оскорбления в адрес футболистов «Ростова».Матч закончился со счетом 1:0 в пользу донской команды. Единственный гол в игре забил нападающий Роналду.