«Ростов» после матча с «Тамбовом» получил штраф



После матча с «Тамбовом» футбольный клуб «Ростов» получил штраф. Об этом стало известно после заседания контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Решение приняли 13 ноября.



Сообщается, что во время игры фанаты «Ростова» скандировали с трибун оскорбления в адрес спортсменов «Тамбова». За это «жёлто-синие» должны заплатить 50 тысяч рублей.



Напомним, матч прошёл 9 ноября на «Ростов Арене». Он закончился поражением донской команды — ростовчане второй раз за сезон уступили аутсайдеру Российской Премьер-Лиги.