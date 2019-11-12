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«Ростов» после матча с «Тамбовом» получил штраф

«Ростов» после матча с «Тамбовом» получил штраф
После матча с «Тамбовом» футбольный клуб «Ростов» получил штраф. Об этом стало известно после заседания контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Решение приняли 13 ноября.

Сообщается, что во время игры фанаты «Ростова» скандировали с трибун оскорбления в адрес спортсменов «Тамбова». За это «жёлто-синие» должны заплатить 50 тысяч рублей.

Напомним, матч прошёл 9 ноября на «Ростов Арене». Он закончился поражением донской команды — ростовчане второй раз за сезон уступили аутсайдеру Российской Премьер-Лиги.

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