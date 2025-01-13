Два клуба интересуются защитником ФК «Ростов» Евгением Черновым

Фото: ФК "Ростов"

Два клуба проявляют интерес к защитнику футбольного клуба «Ростов». Евгений Чернов может перейти в другую команду Российской Премьер-Лиги.По информации, опубликованной в «РБ Спорт», защитником «Ростова» заинтересовались клубы из Первого дивизиона и команда из Казахстана.Ранее сообщалось, что 32-летний Евгений Чернов может покинуть команду. Это связано с тем, что он стал получать меньше игрового времени. В текущем сезоне он принял участие только в пяти матчах чемпионата России из 18 возможных.Евгений Чернов родился и вырос в Томске. Свою карьеру он начал в местном футбольном клубе. В 2016 году он перешёл в «Зенит», а в 2020 году подписал контракт с «Краснодаром». Через два года он был отдан в аренду в «Ростов», где летом 2023 года заключил новый контракт.