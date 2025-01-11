Футболист Евгений Чернов может покинуть «Ростов»

Фото: ФК Ростов

Защитник Евгений Чернов может покинуть ФК «Ростов». Об этом пишет «РБ Спорт».По информации издания, 32-летний спортсмен не полетит с командой в ОАЭ для подготовки к весенней части сезона. Игрок будет искать себе новый клуб. Решение связано с отсутствием игровой практики. В последних 18 матчах чемпиона России Евгений Чернов принял участие в пяти.Евгений Чернов перешел в ФК «Ростов» в 2022 году на правах аренды из «Краснодара». Летом 2023-го защитник подписал контракт с донском клубом.