Полузащитник Денис Глушаков перешёл в грозненский «Ахмат»



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Донской футболист Денис Глушаков вошёл в состав ФК «Ахмат». Об этом сообщили в пресс-службе грозненского клуба 29 июня.



Контракт между 32-летним спортсменом и клубом подписан по схеме «1+1».

- Футболист прибудет в Австрию на учебно-тренировочный сбор команды и начнет подготовку к сезону, - добавили в пресс-службе клуба.



19 июня Денис Глушаков и «Спартак» расторгли контракт по обоюдному согласию. Футболист выступал за красно-белых пять лет. Он провел в составе команды 173 матча и забил 23 мяча.



Накануне ухода Глушакова из команды, между ним и главным тренером Массимо Каррера произошёл конфликт. Одним из его эпизодов стали положительные отклики Глушакова на публикацию в Instagram с критикой главного тренера московского клуба. Игрока на время отстранили от матчей. Позже «Спартак» расторг контракт с Каррерой, а футболиста вернули в команду.



После того, как стало известно об уходе Глушакова из «Спартака», появилась информация, что он может перейти в ФК «Ростов».



Напомним, что Денис Глушаков родился в городе Миллерово Ростовской области. Футболист принимал участие в чемпионате мира 2014 года и чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.