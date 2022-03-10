Донские баскетболисты со счетом 95:68 переиграли «Тамбов».

Фото: БАРС-РГЭУ

Ростовские «барсы» принимали на своем паркете лидера чемпионата.Первая четверть осталась за желто-синими – 24:19. И уже во второй части игры подопечные Михаила Старовойтова неожиданно для многих оторвались в счёте – 48:31 после двух частей игры. В третьей десятиминутке «Тамбов» не смог приблизиться, а в заключительном отрезке матча хозяева сопернику шансов и вовсе не оставили. К финалу поединка перевес перевалил за два десятка очков – 95:68.По индивидуальной статистике у ростовчан лучшими были Владимир Лидяев (23 очка), Александр Голяхов (15) и Дмитрий Прокин (15). У «Тамбова» лучше других сыграли Андрей Лысенко и Юрий Трубин, набравшие по 12 баллов.В остальных встречах дня в Суперлиге-2 «Нефтехимик» (Тобольск) обыграл дома «Динамо» (Ставрополь) 89:78, а «Чебоксарские Ястребы