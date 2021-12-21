Ростовские баскетболисты уступили на выезде «Тамбову»

Фото: «БАРС-РГЭУ»

Матч с лидирующей в Суперлиге-2 командой был непростым. «Барсы» бились до последнего, но всё-таки не смогли добыть победу.Первая четверть осталась за тамбовчанами – 26:19. Вторая десятиминутка стала удачной для «жёлто-синих» – команда гостей почти сравняла счёт перед большим перерывом – 36:34. В третьей части встречи «волки» оторвались ещё на 10 очков, что почти предрешило исход. В концовке у ростовчан, пожалуй, не было шансов отыграть больше десяти очков разницы. Итог – проигрыш «БАРС-РГЭУ», 68:80.По индивидуальной статистике, у ростовчан самыми ценными стали Александр Голяхов (16 очков), Дмитрий Прокин (13) и Павел Бугаенко (13). У «Тамбова» лучшим был Роман Баландин – 16 баллов.В остальных встречах дня в Суперлиге-2 «Нефтехимик» (Тобольск) на выезде обыграл «Динамо» (Ставрополь) - 93:84, «Чебоксарские Ястребы» разгромили в гостях «МицуБАСКЕТ» (Липецк) - 114:48, «Русичи» (Курск) были сильнее «Челбаскета» (Челябинск) - 97:77, а «Металлург» (Магнитогорск) переиграл дома «Новомосковск» - 77:63.В таблице ростовчане идут на 6-й строчке из 11. 23 декабря подопечные Михаила Старовойтова проведут повторный матч против «Тамбова».