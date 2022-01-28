«БАРС-РГЭУ» уступил в гостях «Русичам»

Фото: «БАРС-РГЭУ»

Второй матч сложился в пользу команды Курска – ростовчанам не удаётся выиграть обе игры в гостях.Первая часть матча осталась за «Русичами» - 25:19, но вся борьба была ещё впереди. Во второй десятиминутке игра была равной, на перерыв коллективы ушли при перевесе курян в семь очков. Третий отрезок поединка был ключевым. В нём «жёлто-синие» проиграли - 12:21 и, очевидно, потеряли шансы на победу. В последнем отрезке игры перевес вырос ещё чуть-чуть. Итог – болезненное поражение ростовского клуба, 75:97.По индивидуальной статистике, у гостей самыми полезными стали Александр Голяхов (19 очков), Владислав Гусак (19) и Дмитрий Прокин (17). У «Русичей» 24 балла набрал Константин Глазырин.В остальных встречах дня в Суперлиге-2 «Челбаскет» (Челябинск) одолел «Нефтехимик» (Тобольск) - 74:72, «Динамо-МГТУ» (Майкоп) разгромило «МицуБАСКЕТ» (Липецк) - 113:64, «Тамбов» одолел «Динамо» (Ставрополь) - 99:55, а «Чебоксарские Ястребы» победили «Новомосковск» - 86:78.8 и 9 февраля подшефные Михаила Старовойтова сразятся дома с «Динамо» из Ставрополя.