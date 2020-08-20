Максим Осипенко признан лучшим игроком матча «Ростов»-«Динамо»
Защитник ФК «Ростов» Максим Осипенко признан лучшим игроком в матче с «Динамо». Итоги голосования сообщили в пресс-службе «желто-синих».
Большинство болельщиков отдали свое предпочтение 26-летнему спортсмену в голосовании «Ростсельмаш – лучший игрок матча». Максим получил 3,6 балла из 5 возможных, заняв первое место. Следом за ним идут Сергей Песьяков, Роман Еременко, Бахтиер Зайнутдинов и Евгений Чернов.
Напомним, встреча с «Динамо» прошла 19 августа и закончилась поражением «желто-синих» со счетом 0:2.