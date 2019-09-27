Лучшим игроком ФК «Ростов» в матче с «Динамо» стал Элдор Шомуродов



Болельщики выбрали лучшего игрока «Ростова» в игре против московского «Динамо». Им стал 24-летний форвард «желто-синих» Элдор Шомуродов.



По итогам опроса спортсмен набрал 4,7% голосов. На втором месте с показателем 4,4% оказался дебютант РПЛ Бактиер Зайнутдинов, третьим стал болгарин Ивелин Попов. За него свои голоса отдали 4,3% болельщиков.



Ростовчане в 11-м туре Российской Премьер-Лиги одержали легкую победу над московским «Динамо». Встреча состоялась на стадионе «Ростов Арена» 28 сентября и завершилась со счетом 3:0 в пользу «желто-синих».



Голами отличились полузащитники Ивелин Попов и Бактиер Зайнутдинов, а также нападающий Элдор Шомуродов.