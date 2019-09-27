Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Лучшим игроком ФК «Ростов» в матче с «Динамо» стал Элдор Шомуродов

Лучшим игроком ФК «Ростов» в матче с «Динамо» стал Элдор Шомуродов
Болельщики выбрали лучшего игрока «Ростова» в игре против московского «Динамо». Им стал 24-летний форвард «желто-синих» Элдор Шомуродов.

По итогам опроса спортсмен набрал 4,7% голосов. На втором месте с показателем 4,4% оказался дебютант РПЛ Бактиер Зайнутдинов, третьим стал болгарин Ивелин Попов. За него свои голоса отдали 4,3% болельщиков.

Ростовчане в 11-м туре Российской Премьер-Лиги одержали легкую победу над московским «Динамо». Встреча состоялась на стадионе «Ростов Арена» 28 сентября и завершилась со счетом 3:0 в пользу «желто-синих».

Голами отличились полузащитники Ивелин Попов и Бактиер Зайнутдинов, а также нападающий Элдор Шомуродов.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.