ФК «Ростов» крупно обыграл московский «Динамо»

В игре, открывающей второй круг РПЛ, идущий на пятой строчке таблицы «Ростов» принимал «Динамо», которое было на ступень выше, имея больше на один балл. В случае победы подшефные Валерия Карпина обходили бы соперника в таблице. Именно это и произошло.В первой половине матча сложно было сказать, кто лучше. Иногда гости инициативу перехватывали, но в завершение не было ничего опасного. А счёт открыли ростовчане. Денис Терентьев в штрафной соперника вынудил сфолить Шарля Каборе – пенальти. Бить взялся Дмитрий Полоз – и получилось точно. 99-й номер «Ростова» обманул Антона Шунина и послал мяч в пустой угол.Во втором тайме «Ростов» действовал вторым номером. Но в последние 15 минут завладел инициативой. Роман Тугарев вошёл в штрафную соперника по правому флангу, проскочил двоих защитников и вынудил фолить – ещё один 11-метровый. Исполнял вновь Дмитрий Полоз, и вновь вышло отлично – 2:0. Пару минут спустя разница стала крупной. Данил Глебов зарядил издали после углового, вратарь парировал, но первым на добивании был Полоз – 3:0! Первый хэт-трик нападающего в карьере. За пять минут до конца матча «Ростов» забил вновь. Денис Терентьев и Данил Глебов после успешного прессинга на правом фланге выкатили мяч Хорену Байрамяну, который вторым касанием из пределов штрафной отправил его в ворота – 4:0! На последних минутах «Динамо» сумело «размочить» счёт с пенальти (Никола Моро). Итог – уверенная победа «Ростова», 4:1.В турнирной таблице чемпионата России среди клубов РПЛ «Ростов» теперь имеет 29 очков, столько же, сколько у московского «Спартака». Но «жёлто-синие» обходят «народную команду» по дополнительным показателям и выходят на третье место.