Болельщики ФК «Ростов» выбрали лучшего игрока месяца
Фанаты футбольного клуба «Ростов» выбрали лучшего игрока сентября. Им стал норвежский полузащитника Матиас Норманн.
Голосование проходило на официальном сайте футбольного клуба. Тройка лидеров расположилась таким образом: на третьем месте оказался и 14% голосов получил Роман Еременко, на втором - Элдор Шомуродов (32%), Матиас Норманн получил 35% голосов болельщиков.
В игре с грозненцами Норманн забил победный гол, а в матче с москвичами стал автором голевой передачи.