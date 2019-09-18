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Сальто и победный гол: полузащитник «Ростова» Норманн стал лучшим игроком матча с «Ахматом»

Сальто и победный гол: полузащитник «Ростова» Норманн стал лучшим игроком матча с «Ахматом»
Полузащитник ФК «Ростов» Матиас Норманн стал победителем в голосовании за лучшего игрока в матче с «Ахматом». Спортсмен набрал 4,9 балла и 5 возможных. К слову, редко кому из футболистов удаётся заработать столь высокую оценку болельщиков.

Фанаты отдали свои голоса за Матиаса, который стал автором второго, победного, гола «Ростова» в ворота «Ахмата». Более того, 24-летний спортсмен остался на поле после фола соперника. В Сети до сих пор обсуждают сальто, которое Норманн исполнил после того, как его ударил по ногам игрок другой команды.

Перевернувшись в воздухе, полузащитник приземлился на спину и чудом избежал травмы. Хавбек гостей Антон Швец получил красную карточку за такое грубое нарушение.

На втором месте по итогам голосования оказался Хорен Байрамян, на третьем - Роман Ерёменко.

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