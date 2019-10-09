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Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн стал автором лучшего гола в сентябре

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн стал автором лучшего гола в сентябре
Хавбека «Ростова» Матиаса Норманна назвали автором лучшего гола в сентябре. Норвежский футболист забил свой лучший мяч в матче с «Ахматом». Во втором тайме он сделал дальний удар под перекладину ворот соперника, чем принёс победу своей команде.

Тогда Норманн стал настоящим героем матча, и не только благодаря красивому голу. Игрок «Ахмата» ударил его по ногам, и футболист чудом избежал травмы. После фола Антона Швеца Матиас сделал сальто и приземлился на спину.

Болельщики долго обсуждали этот случай и назвали норвежца сильнейшим игроком матча. Теперь его гол стал лучшим за все сентябрьские матчи.

Матиас Норманн играет за «жёлто-синих» с января 2019 года.

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