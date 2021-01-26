Ростовские баскетболисты победили на выезде челябинских

Донской баскетбольный клуб в Челябинске поквитался за поражение на своей площадке. В ноябре ростовчане в невероятно напряжённой борьбе уступили – 61:63. Но на сей раз удача улыбнулась ростовчанам.В первой четверти борьба была полностью равной. В счёте вели то одни, то другие. Первый отрезок встречи закончился со счётом 16:14 в пользу «овчарок» из Челябинска. Вторая часть матча прошла при ощутимом доминированнии «барсов». «Жёлто-синие» были явно точнее в нападении и намного жёстче защищались в своей зоне, вследствие чего к экватору матча именно гости были впереди – 42:48.В третьей четверти «БАРС-РГЭУ» повёл в счёте – 63:51. Казалось, что вот-вот судьба матча будет решена. Но «Челбаскет» вернул в игру интригу и смог к концу игрового отрезка уменьшить разницу до минимума. Перед решающей четвертью ростовчане ведут всего 65:62, ничего ещё не решено. Развязка получилась «валидольной». Челябинцы однажды даже вырывались вперёд (71:69), но в решающих эпизодах «БАРС-РГЭУ» всё-таки сыграл хладнокровнее. Результат – выигрыш ростовчан – 74:72.Наиболее результативным игроком матча стал защитник «барсов» Александр Голяхов – 20 баллов и восемь подборов. Артём Кузьмин заработал 17 очков, Сергей Болотских – 13. У «Челбаскета» по 17 пунктов у Валентина Назарова и Егора Тиканова.В остальных играх дня в Суперлиге-2 «Металлург» (Магнитогорск) превзошёл дома «Барнаул» – 74:69, «Динамо» (Ставрополь) крупно обыграло в гостях «Нефтехимик» (Тобольск) – 82:55, «Динамо-МГТУ» (Майкоп) на выезде переиграло «Чебоксарских Ястребов» – 80:66, а «Тамбов» со сверхкрупным счётом разгромил «Русичей» (Курск) – 125:66.30 января ростовская команда сыграет с «Металлургом» в Магнитогорске. А ближайший домашний матч намечен на 3 февраля, когда «БАРС-РГЭУ» будет принимать липецкий «МицуБАСКЕТ».