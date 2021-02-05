Ростовские баскетболисты выиграли второй раз подряд у курских «Русичей»

В этом сезоне ростовчане курян уже побеждали. В ноябре прошлого года «барсы» выиграли 88:77. На сей раз разница вышла ещё более убедительной.В первой четверти коллективы бились на равных. Вперёд вырывались то одни, то другие. Первый отрезок встречи закончился вничью 24:24. Примерно такой же игра была и во второй четверти. Однако теперь ближе к перерыву ростовчане всё-таки стали отрываться. Куряне не без везения забросили в концовке трёхочковый бросок и не дали жёлто-синим закрепить успех – 40:42 после двух четвертей.Третья часть поединка вновь прошла под знаком ожесточённой борьбы. Команды отвечали точным броском на точный бросок… и ошибкой на ошибку. В какой-то момент хозяева паркета повели в счёте 70:68, однако «барсы» вовремя спохватились и ушли на заключительный отдых при цифрах 70:74 на табло. А в четвёртой четверти у «Русичей», видимо, кончились силы. Гости легко довели дело до победы, да ещё и прилично вырастили разницу, 105:86.Наиболее результативными игроками вечера у «БАРС-РГЭУ» были Артём Кузьмин (26 баллов), Ярослав Стрижеус (17) и Сергей Болотских (16). У курян сильнее других действовал Максим Войтов – 26 пунктов.В таблице «регулярки» чемпионата России среди команд Суперлиги-2 «БАРС-РГЭУ» теперь на 8 месте из 11.В других матчах игрового дня магнитогорский «Металлург» обыграл в гостях тобольский «Нефтехимик» 95:79, ставропольское «Динамо» взяло верх над БК «Тамбов» 78:70, «Чебоксарские Ястребы» со счётом 89:82 были сильнее челябинского «Челбаскета, а майкопское «Динамо-МГТУ» разгромило дома липецкий «МицуБаскет» 100:77.Очередной матч «барсы» проведут дома. 18 февраля «БАРС-РГЭУ» примут на своей площадке «Динамо» из Ставрополя.