«БАРС-РГЭУ» дважды крупно победил в Липецке

Фото: БАРС-РГЭУ.

Подшефные Михаила Старовойтова привезли из Липецка две победы. Один из слабейших клубов Суперлиги-2 не смог дать бой ростовчанам.Первый матч начался для южан не слишком удачно. За первые десять минут игры «жёлто-синие» оторвались всего на 4 очка, зато во втором игровом отрезке соперник «посыпался». В третьей и четвёртой четвертях ростовчане только увеличили отрыв. Итог – нокаутирующая победа, 102:65. Самыми результативными у «барсов» стали Виталий Великанов (20 очков) и Владислав Гусак (15).Повторная игра была ещё более лёгкой. Вновь липчане ничего не могут противопоставить, а ростовчане поймали кураж и набили больше сотни очков. Итог – победа, 111:59. Самыми бойкими были Александр Голяхов (21) и Дмитрий Прокин (19).Следующая пара игр состоится 22 и 23 декабря на выезде против лидера турнира «Тамбова». «БАРС-РГЭУ» в турнирной таблице пока занимает 6-е место из 11.