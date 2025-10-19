В традиционный День древонасаждения высадили более 3 тысяч деревьев и 6 тысяч кустарников

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В донской столице 18 октября состоялся традиционный День древонасаждения. Участие в празднике приняли около семи тысяч человек. Общими усилиями было высажено больше 3 тысяч деревьев и 6 тысяч кустарников.Озеленение провели на 15 локациях: в парках, скверах, в жилых районах, на территории учебных заведений и пр. Участие в озеленении принимали как сами горожане, так и сотрудники ЖКХ, юнармейцы, представители общественных организаций, бизнеса. Была проделана огромная работа по высадке насаждений. Весь необходимый инвентарь предоставили.Александр Скрябин поблагодарил ростовчан за участие в празднике. Он подчеркнул, что озеленение проводилось строго на научной основе, чтобы деревья приживались и росли, а не засыхали. Благодаря сотрудничеству администрации и Ботанического сада ЮФУ для высадки выбрали растения из списка пород, рекомендованных для донской столицы.- Сотни новых саженцев, которые спустя время вырастут и будут радовать глаз, высажены заботливыми руками ростовчан, вооружившихся всем необходимым инвентарем, - отметил глава города. - Наши дворы и улицы украсили клены, липы, платаны, катальпы, акации и многие другие представители флоры.Теперь важно следить за растениями, необходим регулярный полив. Александр Скрябин поручил департаменту ЖКХ организовать работу на должном уровне и следить за «зеленым пополнением» города.В этот день торжественно заложили новый парк в Левенцовке в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, появились новые аллеи, березовый сад. Сосны и можжевельник украсили недавно обновленный въезд в Ростов со стороны Таганрога, а вход в парк имени Н. Островского - платаны. Деревья высаживались на Большой Садовой, Пушкинской и в других местах.- Спасибо всем, кто присоединился ко Дню древонасаждения и принял в нем участие, - заключил глава города.