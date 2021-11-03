Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Ростовские баскетболисты в двух матчах обыграли «Новомосковск»

Ростовские баскетболисты в двух матчах обыграли «Новомосковск»
«Жёлто-синие» в чемпионате России среди клубов Суперлиги-2 добыли трудную победу в первой игре, но во второй всё сложилось куда легче.
Первая четверть стартовой игры закончилась с преимуществом «барсов» - 28:18. Далее отрыв держался примерно на том же уровне - в 10-15 очков. Но в заключительном отрезке вечера гости стали стремительно догонять, начали разгораться страсти. В итоге после масштабной потасовки и трёх пятых фолов «БАРС-РГЭУ» всё-таки удержал победу – 92:85. Евгений Маркин набил 22 очка, Павел Бугаенко – 21, Дмитрий Прокин – 15. У «чёрных» Егор Тиканов набрал 25.

Вторая игра была уже более простой. Ростовчане не оставили оппоненту никаких шансов. В итоге крупная победа – 100:65. Александр Голяхов набил 18, Виталий Великанов – 17, Павел Бугаенко – 14. Среди игроков «Новомосковска» самым бойким был Константин Куликов (20 очков).
В остальных встречах тура «Динамо» (Ставрополь) обменялось победами с «МицуБАСКЕТ» (Липецк) - 81:75 и 69:75, а «Металлург» (Магнитогорск) дважды обыграл «Нефтехимик» (Тобольск) - 88:62 и 96:86.

Следующую пару игр «БАРС-РГЭУ» сыграет 10 и 11 ноября на своём паркете с «Русичами» (Курск). В таблице Суперлиги-2 южане пока на 5-м месте из 11.
Фото: БАРС-РГЭУ | Ростов-на-Дону.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.