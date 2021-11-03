Ростовские баскетболисты в двух матчах обыграли «Новомосковск»

Фото: БАРС-РГЭУ | Ростов-на-Дону.

«Жёлто-синие» в чемпионате России среди клубов Суперлиги-2 добыли трудную победу в первой игре, но во второй всё сложилось куда легче.Первая четверть стартовой игры закончилась с преимуществом «барсов» - 28:18. Далее отрыв держался примерно на том же уровне - в 10-15 очков. Но в заключительном отрезке вечера гости стали стремительно догонять, начали разгораться страсти. В итоге после масштабной потасовки и трёх пятых фолов «БАРС-РГЭУ» всё-таки удержал победу – 92:85. Евгений Маркин набил 22 очка, Павел Бугаенко – 21, Дмитрий Прокин – 15. У «чёрных» Егор Тиканов набрал 25.Вторая игра была уже более простой. Ростовчане не оставили оппоненту никаких шансов. В итоге крупная победа – 100:65. Александр Голяхов набил 18, Виталий Великанов – 17, Павел Бугаенко – 14. Среди игроков «Новомосковска» самым бойким был Константин Куликов (20 очков).В остальных встречах тура «Динамо» (Ставрополь) обменялось победами с «МицуБАСКЕТ» (Липецк) - 81:75 и 69:75, а «Металлург» (Магнитогорск) дважды обыграл «Нефтехимик» (Тобольск) - 88:62 и 96:86.Следующую пару игр «БАРС-РГЭУ» сыграет 10 и 11 ноября на своём паркете с «Русичами» (Курск). В таблице Суперлиги-2 южане пока на 5-м месте из 11.